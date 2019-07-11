السعودية اليوم / مديرية سجون منطقة مكة المكرمة توقع اتفاقية مع مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي



جدة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واس

وقعت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة بمقر البنك الإسلامي للتنمية أمس ، اتفاقية تعاون مع مشروع المملكة العربية

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش: إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه المديرية العامة للسجون لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للمديرية التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء، حيث سيتمكّن المشروع من إتاحة فرصة العمل لنحو ١٠٠ نزيل بمقابل مادي وفق مانصت عليه لوائح التشغيل بالسجون.

من جانبه أبان المشرف على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، أن طبيعة عمل النزلاء مع مشروع الهدي والأضاحي ستكون في مهن إشرافية وفنية، وذلك بحسب الإمكانيات والمؤهلات لكل نزيل، عادًا الاتفاق الأول من نوعه لتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم من العمل في موسم الحج بغية رفع مستوى المشاركة مع الجهات وتطوير الشراكة مع السجون بهدف إعادة صياغة مفهوم التأهيل والإصلاح ليواكب أفضل الممارسات في هذا المجال.

// انتهى //

14:58ت م

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جدة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واسوقعت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة بمقر البنك الإسلامي للتنمية أمس ، اتفاقية تعاون مع مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي، والذي يُمكّن نزلاء إصلاحية العاصمة المقدسة والمفرج عنهم من العمل الموسمي في حج العام الحالي ١٤٤٠هـ.وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد بن بندر الدويش: إن هذه الخطوة تأتي ضمن توجه المديرية العامة للسجون لتوسيع نطاق الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، تماشيًا مع الخطة الإستراتيجية للمديرية التي تسعى لإحداث نقلة نوعية في مجال تأهيل وإصلاح النزلاء، حيث سيتمكّن المشروع من إتاحة فرصة العمل لنحو ١٠٠ نزيل بمقابل مادي وفق مانصت عليه لوائح التشغيل بالسجون.من جانبه أبان المشرف على مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي رحيمي أحمد رحيمي، أن طبيعة عمل النزلاء مع مشروع الهدي والأضاحي ستكون في مهن إشرافية وفنية، وذلك بحسب الإمكانيات والمؤهلات لكل نزيل، عادًا الاتفاق الأول من نوعه لتمكين نزلاء السجون والمفرج عنهم من العمل في موسم الحج بغية رفع مستوى المشاركة مع الجهات وتطوير الشراكة مع السجون بهدف إعادة صياغة مفهوم التأهيل والإصلاح ليواكب أفضل الممارسات في هذا المجال.// انتهى //14:58ت م0117

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