السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل المشرف على مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة



جيزان 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليه 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان بمكتبه بالإمارة اليوم , المشرف على " مكتب تحقيق الرؤية 2030 بإمارة المنطقة " الدكتور محمد بن ناصر آل ابراهيم وفريق العمل بالمكتب.

ورحب سموه في مستهل اللقاء بالدكتور آل إبراهيم وفريق العمل بالمكتب متمنياً لهم التوفيق في الأعمال المناطة بهم لتحقيق الأهداف المرجوة لتنفيذ الخطوات والآليات التي تسعى إمارة المنطقة لتحقيقها وفقاً لرؤية المملكة "2030".

واستمع سموه لشرح مفصل ، عن الأعمال التي ينفذها مكتب الرؤية بإمارة المنطقة والخدمات والجهود التي يبذلها القائمون على المكتب سعياً لتحقيق التوافق والانسجام بين خطط وبرامج إمارة المنطقة الاستراتيجية , وبرنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030، إضافة لدعم ومساندة المحافظات والمراكز التابعة لإمارة المنطقة لتحقيق الرؤية ، من خلال الخدمات والمهام التي يقوم بها المكتب وفقاً لهيكله التنظيمي ومهامه المحددة وفق مراحل محددة وبمنهجية واضحة , موجهاً سموه ببذل المزيد ومضاعفة الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة.

وأكد الأمير محمد بن عبد العزيز أهمية الدور المناط بإمارة المنطقة ومحافظاتها والمراكز التابعة لها في تحقيق رؤية المملكة , من خلال العمل المتكامل مع الأجهزة الحكومية الأخرى، بما يسهم في إيجاد بيئة عمل احترافية وتكاملية مع الأجهزة الحكومية بالمنطقة لتفعيل أدوات تحقيق أهداف الرؤية في إيجاد تنمية شاملة ومستدامة للمنطقة إنفاذاً لتوجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة-حفظهم الله-.

من جانبه أعرب مدير مكتب الرؤية بإمارة جازان وزملائه فريق العمل عن سعادتهم بلقاء سمو نائب أمير المنطقة وما استمعوا إليه من توجيهات, وما يحظى به المكتب من متابعة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه، سائلين الله تعالى أن يمدهم بالعون والتوفيق والسداد لكل ما يخدم الصالح العام ويحقق الأهداف المرجوة.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة للتنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي.

//انتهى//

14:34ت م

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