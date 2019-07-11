تركي بن طلال: القادم أفضل

2019-07-11

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني - أبها

بناء على توجيه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، قام محافظ المجاردة سعيد بن علي بن دلبوح، صباح الأربعاء، بالاطلاع على سير العمل بقسم الطوارئ بمركز صحي أحد ثربان.

وكان سموه الكريم قد أمر في وقت سابق بافتتاح المركز ليخفف العبء على المواطنين من بعد المسافة بين المركز ومستشفى المجاردة العام وإنقاذ الأرواح وتقديم الإسعافات الأولية في أسرع وقت.

وأثناء الزيارة تلقى محافظ المجاردة اتصالاً هاتفياً من سمو الأمير تركي بن طلال يطمئن من خلاله على سير العمل في المركز وقسم الطوارئ.

Advertisements

وأثناء الاتصال طالب سمو أمير عسير بالتواصل مع عدد من المراجعين بالمركز حيث حاورهم سموه عن الخدمة الصحية وهل أصبحوا يستفيدون منها بالفعل والذين شكروا سموه على ما تم إنجازه بتشغيل قسم الطوارئ الذي خفف عنهم عناء الانتقال إلى محافظة المجاردة.

وقدم الأهالي شكرهم وامتنانهم لسموه على لسان الشيخ علي موسى عواجي الذي أشاد بهذا التوجيه الذي رفع عن كاهل أهالي المركز معاناتهم من الانتقال لطلب أبسط الأمور لمسافة تزيد على ٧٠ كم؛ مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة كانت نافذة أمل لأهالي المركز لتوفير الرعاية الصحية والأولية والإسعافية التي يحتاجونها

وفي ختام مكالمته أبلغ الأمير تركي بن طلال سلامة لأهالي ثربان وقال متحدثاً للشيخ علي عواجي: ” سلم لي عليهم السلام الكثير وقل لهم إن شاء الله إن القادم أفضل”.

وكان محافظ المجاردة قد تجول في المركز وأقسامه حيث يحتوي على العديد من الأقسام منها عيادة الأسنان والأشعة وعيادة للنساء ومتابعة الحوامل إضافة لقسم الطوارئ الذي تم افتتاحه وتفقد الخدمات التي يقدمها المركز وشكر للعاملين هذه الجهود وحثهم لبذل المزيد.