حد الدخل المانع من حساب المواطن

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

أفاد حساب متابعات الخليج 365 أن سبب عدم صرف الدعم لعدد من المسجلين في البرنامج يرجع إلى تخطي الدخل الشهري للأسرة أو للفرد المستقل حد الدخل المانع من الدخل.

ويعتمد حساب متابعات الخليج 365 على البيانات التي يُقدمها متابعات الخليج 365 عند التسجيل لأول مرة لكن يتم مطابقتها مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية، وفي حال وُجد اختلاف يتم الاعتماد على البيانات الحكومية.

وقالت خدمة العملاء في حساب متابعات الخليج 365 رداً على استفسار أحد الأشخاص لم يحصل على الدعم بالقول: بعد الاطلاع على بياناتك يتضح أنك تجاوزت الحد المانع من الحصول على الدعم بناء على إجمالي دخلك كفرد مستقل وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك والتعديل على البيانات ليتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى.

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ويُعتبر التغير في بيانات الدخل بما يتجاوز الحد المانع للحصول على الدعم في حسابات متابعات الخليج 365 هو السبب الأشهر لعدم نزول الدعم لعدد من المستفيدين، بالرغم من حصولهم على الدعم في بعض الدورات السابقة.

وكان برنامج حساب متابعات الخليج 365 قد أكّد في وقت سابق أن شروط الأهلية في البرنامج تستلزم تطابق بيانات الدخل المُفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع البيانات الرسمية لدى الجهات الأخرى، بالإضافة إلى شرطي الجنسية والإقامة.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.