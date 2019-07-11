طريقة حذف راتب الزوجة بحساب المواطن

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف حساب متابعات الخليج 365 عن طريقة حذف راتب الزوجة ضمن دخل الأسرة في البرنامج.

وتلقت خدمة العملاء طلباً من مواطن يطلب فيه حذف راتب زوجته التي استقالت منذ شهرين.

ورد حساب متابعات الخليج 365 بالقول : في حال طرأ أي تغيير على البيانات، يجب التوجه للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك ( تفاصيل الطلب، بيانات التابعين وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى ” لا توجد وظيفة” والانتقال إلى شاشة الإفصاح عن الدخل ثم الدخول على الإجراءات و تعديل وحذف الدخل والضغط على أيقونة حفظ).

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وتابع حساب متابعات الخليج 365 بالقول: وفي حال طرأ أي تغيير على البيانات لديك سيتم دراستها والتحقق منها ودراسة استحقاقك مرة أخرى ، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب متابعات الخليج 365 بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (هنا).

وكان حساب متابعات الخليج 365 أعلن تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي بدأ إيداعها مع الساعات الأولى منن يوم أمس الأربعاء 10 يوليو.

وأوضح حساب متابعات الخليج 365 أن دعم الدفعة 20 سجل 2.6 مليار ريال استفاد منه 12.4 مليون مواطن وتابع، شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو.

ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

من جهة أخرى تتواصل عملية التسجيل في دورة الدفعة الـ22، والتي سيتم إيداعها في شهر سبتمبر المقبل، وحث البرنامج المواطنين على التسجيل للاستفادة من الدعم عبر الرابط التالي: (هنا).

ويستمر التسجيل في البرنامج للاستفادة من الدفعة القادمة، حتى موعد إيداع الدفعة الحادية والعشرين.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهراً الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عاماً.