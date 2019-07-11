شكرا لقرائتكم إزالة ٢٠كم تعديات بأحد رفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-11 إزالة ٢٠كم تعديات بأحد رفيدة متابعات الخليج 365 - فهدالقحطاني - أحدرفيدة أزالت بلدية محافظة أحد رفيدة تعديات على أراضٍ حكومية خلال هذا الأسبوع. Advertisements وأكد رئيس البلدية محمد بن سالم الوادعي بأن المساحة التي تمت إزالة التعديات بها بلغت ٢٠ ألف متر مربع بمحافظة أحد رفيدة، مؤكداً في الوقت نفسه بأن البلدية تسعى للحفاظ على المواقع العامة والأراضي الحكومية، ولن تسمح بالتجاوزات أو التعدي عليها تحقيقاً للمصلحة العامة.









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