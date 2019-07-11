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عوالق ترابية تعيق الرؤية بالباحة
متابعات الخليج 365 - واس
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الباحة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.
ويشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، حيث تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.
ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
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