تركيا تنهب آثار سوريا

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

طالبت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية، مساء أمس الأربعاء، المنظمات الدولية التدخل لحماية التراث الثقافي السوري ووضع حد للعدوان الجائر من قبل تركيا على المواقع الأثرية بريف حلب.

وبحسب بيان مديرية الآثار السورية: آخر المعلومات الواردة من منطقة عفرين بريف حلب تفيد بقيام قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها من المجموعات الإرهابية بتجريف التلال الأثرية الواقعة في سهل عفرين بواسطة الجرافات للتنقيب عن الكنوز واللقى الأثرية التي تختزنها هذه التلال والتي يعود تاريخها إلى آلاف السنين، ما يؤدي إلى دمار الطبقات الأثرية وتحطيم صفحات مضيئة من تاريخ وحضارة الشعب السوري”.

Advertisements

ولفت البيان إلى أن الصور التي وصلت من المنطقة تظهر العثور على تماثيل ومنحوتات نادرة تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد وإلى العصر الروماني، مشيرا إلى أن هذه الاعتداءات تجري في معظم مواقع عفرين الأثرية المسجلة على قائمة التراث الوطني، ومن بينها (تل برج عبدالو) و(تل عين دارة) و(تل جنديرس) و(موقع النبي هوري)، بحسب وكالة “سانا”.

وقال مدير عام الآثار والمتاحف الدكتور، محمود حمود، إن المديرية تتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بالشأن الثقافي لاطلاعها على الجرائم التي تقترف بحق التراث الوطني، مطالبة إياها باتخاذ مواقف قوية لحماية ما تبقى من المواقع الأثرية في الشمال السوري.

كما تعرض موقع “معبد عين دارة” لقصف الطيران التركي ما أدى إلى تدمير الكثير من منحوتاته البازلتية نادرة الوجود.