شكرا لقرائتكم 3 مشروعات خبيثة أجهضتها عاصفة الحزم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الأحساء

نظم نادي الأحساء الأدبي، مساء أمس الأربعاء، محاضرة مهمة ضمن برنامج النادي الصيفي (صيفي.. ثقافي) كان المتحدث فيها اللواء ركن الدكتور شامي الظاهري عضو منتدى الخبرة السعودي الخبير العسكري والاستراتيجي وأدارها الدكتور نافل بن غازي النفيعي الباحث في الشؤون الدولية.

وتناول الظاهري في محاضرته الظروف السياسية التي واجهت المملكة وكانت سببًا لانطلاق عاصفة الحزم في الساعة الثانية صباحًا بتوقيت السعودية من يوم الخميس 5 جمادى الآخرة 1436 هـ – 26 مارس 2015م، حيث قال إن مهددات خطيرة واجهت المملكة بهدف إضعافها.

وتابع أن المشاريع الثلاثة كلها خطيرة ومدروسة وهي مشروع وفكرة الفوضى الخلاقة وهو أحد المشاريع المدمرة بني على مصطلح سياسي ذي أرضية وخلفية دينية تم توظيف الدين لمصالح سياسية مفترضا بأن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي دول مترهلة يسودها الاستبداد والفوضى ولا يوجد فيها ديمقراطية وهي تشكل خطرًا على العالم بأسره، لهذا جاء هذا المشروع الخبيث لهدم هذه الدول وتفتيتها ومن ثم إعادة بنائها بغطاء ديني أو مذهبي طائفي، فكان ما سُمي بالربيع العربي نقطة انطلاق هذا المشروع، حيث بدأ بالعراق وتفتيته واستبدال جيشه بمليشيات مذهبية طائفية إثنية ثم انتقل لتونس وسوريا ومصر وليبيا واليمن، فتم القضاء على ٧٠٪؜ من الجيش السوري في حروب عبثية، وكلما هدأ القتل عاد ليستمر بصورة تؤكد المقولة: إذا رأيت أعداءك يتقاتلون فزد النارَ عليهم، وحاولوا تفتيت الجيش المصري فافتعلوا أحداثًا أدخلت الجيش في مواجهة مع الشعب إلا أن وعي الشعب المصري ووقوف المملكة إلى جانب مصر أحبط هذا المشروع المدمر، كما لم تتعافَ تونس وليبيا واليمن حتى الآن من تبعات وأهداف هذا المشروع الخبيث، فلا يزال التصاعد في الأحداث يحكم الأوضاع في هذه البلدان.

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وأشار الظاهري إلى المشروع الثاني الذي يكمن في مشروع “أم القرى” وهو أحد المحركات السياسية الإيرانية، فقد استغلت طهران الخمينية توظيف الجغرافيا والتاريخ بما يتزاوج مع الفلسفة والفقه والسياسة وفق المنظور الإيراني مستغلة الإعلام والتعليم والمال لتحقيق هذا المشروع في ظل غياب وجود مشاريع عربية مقابلة ومضادة ووصل التبجح والصفاقة بالسيد “حلنجي” رئيس وزراء إيران إلى القول: إن الخليج ينتهي إلى فارس وأنه خليج فارسي، ثم جاء الخميني في العام ١٩٧٩م بفكرة تصدير الثورة وولاية الفقيه المطلقة، وأخيرًا كان مشروع “أم القرى” لمحمد جواد لارجاني الذي ينص على تصدير الثورة الخمينية وأن مدينة قم يجب أن تكون مركز إشعاع العالم الإسلامي في سعي لإضعاف مكانة مكة الروحية في وعي الأجيال الحاضرة والقادمة من المسلمين.

وتحدث الظاهري عن المشروع الثالث من هذه المشاريع الخبيثة ولخصه في تداعيات الأزمة اليمنية التي اختلقها الحوثيون بدعم وتخطيط من إيران وحزب الله في لبنان حيث انقضوا على الدولة اليمنية بعد أن شاركوا في الحوار الوطني الذي اتفق فيه اليمنيون على صياغة دستورهم ووحدة وطنهم إلا أن الحوثيين انقلبوا على هذا التوافق الذي رعته المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني فاحتلوا مؤسسات الدولة وسيطروا على مخازن الأسلحة بتنسيق وتسهيل من الرئيس السابق علي صالح الذي قتله الحوثيون فيما بعد حينما انتهت حاجتهم له كحليف، وصنعوا الجيش وفق ولاءات مذهبية تملى عليهم من إيران، وبدأوا باستفزازاتهم فنفذوا مناورة ضخمة على حدود المملكة الجنوبية ، هنا انطلقت عاصفة الحزم بتحالف عربي غير مسبوق لتعيد الأمور إلى نصابها وتقضي على هذا المشروع الخبيث لإعادة الأمن لليمن والمنطقة بأسرها.

وأشار الظاهري إلى أن عاصفة الحزم تعد نقطة تحول في تاريخ الأمة العربية بصورة عامة والمملكة بصورة خاصة وهي مشروع استراتيجي مضاد للمشار إليه.

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