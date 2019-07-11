شكرا لقرائتكم الطوارئ تخرج دورة تأهيلية للحرس الملكي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

رعى قائد قوات الطوارئ الخاصة المكلف اللواء الركن محمد بن مقبول العمري اليوم الخميس، حفل تخريج الدورة التأهيلية الأولى للحرس الملكي والمنعقدة في مراكز قوات الطوارئ الخاصة بالمملكة.

جاء ذلك بتعاون بين رئاسة أمن الدولة ورئاسة الحرس الملكي، حيث بلغ عدد الخريجين 1911 طالباً تم توزيعهم على مراكز التدريب بقوات الطوارئ الخاصة في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير.

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وحضر حفل التخرج من رئاسة الحرس الملكي العميد الركن فهد بن عجرم العنزي يرافقه عدد من ضباط الحرس الملكي، ومن قوات الطوارئ الخاصة اللواء خالد بن عبدالله الزاحم وعدد من أركانات القوات.

وفور وصول راعي الحفل عزف سلام اللواء، وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ثم ألقى قائد مركز التدريب التخصصي بمدينة الرياض العقيد نايف بن عبدالله القنور كلمته بهذه المناسبة وبعده استعرض الخريجون عدداً من التشكيلات الجسدية في الدفاع عن النفس وحماية الشخصيات وفك وتركيب الأسلحة والتي نالت استحسان الحضور، وبعدها استأذن قائد طابور العرض العسكري بدأ العرض من أمام المنصة، بعدها أدى الخريجون القسم.

وفي نهاية الحفل، كرم قائد قوات الطوارئ الخاصة الضيوف والإعلاميين والأوائل من الخريجين ثم عزف السلام الملكي.

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