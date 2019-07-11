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2019-07-11 فيديو وتعليق بشأن واحة بريدة متابعات الخليج 365 - الرياض نشر الخبير الزراعي المهتم بالبيئة والحياة الفطرية ومكافحة التصحر، سليمان السهلي، مقطع فيديو من الطائرة لمجرى مياه الصرف المعالجة عبر نفود الركية والعفجة. Advertisements وأكد السهلي أن هذه المياه تمتاز بمعالجة ثلاثية، وأشهر مزارع نخل وأعلاف تسحب منه بدون أي مشاكل حسب نتائج الاختبارات للثمار. ورأى أن مشروع واحة بريدة فكرة تحتاج لتحريك من قبل إمارة القصيم الداعمة لمشاريع التشجير والغابات.









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