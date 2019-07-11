حساب المواطن يكشف طريقة حذف راتب الزوجة في برنامج الدعم !

ضمن المتابعة المستمرة في أخبار دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع نجوم مصرية ، فقد كشف حساب المواطن اليوم الخميس الموافق 11-07-2019 عن طريقة حذف راتب الزوجة ضمن دخل الأسرة ، وذلك رداً على طلب أحد المواطنين من خلال خدمة العملاء بطلب يطلب حذف راتب زوجته التي إستقالت منذ شهرين ، وقد رد البرنامج في حال طرأ إي تغيير على البيانات يجب التوجة للبوابة الإلكترونية من خلال حسابك ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين وتغيير الحالة الوظيفية للتابع إلى ” لا توجد وظيفة ” والإنتقال إلى شاشة الإفصاح عن الدخل ثم الدخول على الإجراءات وتعدل وحذف الدخل والنقر على إيقونة حفظ .

وقد تابع برنامج الدعم حساب المواطن على أنه في حال طرأ إي تغيير على البيانات لديك سوف يتم دراستها والتحقق منها والعمل على دراسة إستحقاقك مرة أخري ، ومن اجل معرفة قيمة الإستحقاق في حساب المواطن يمكنك عزيزي المواطن إستخدام حاسبة الدعم التقديرية من هـــنـــا

حساب المواطن يودع الدفعة الـ 20

كشف برنامج الدعم عن العديد من تفاصيل الدفعة الـ 20 من الدعم والتي بدأ إيداعها في صباح يوم أمس الإربعاء الموافق 10-07-2019 ، وقد أوضح الحساب على أن دعم الدفعة سجل 2.6 مليار ريال سعودي وقد إستفاد منه 12.4 مليون مواطن ، وقد تابع البرنامج شملهم الدعم في البرنامج لشهر يوليو ، هذا ويهدف البرنامج إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والدخل المتوسط والتي لا تقدر على تلبية إحتياجتها الأساسية .

التسجيل في الدفعة الـ 22 من حساب المواطن

يستمر إستقبال طلبات التسجيل في برنامج الدعم المقدم من قبل الحكومة السعودية ، وقد أكد برنامج الدعم على ضرورة الإفصاح عن كافة البيانات من أجل إستيفاء كافة شروط الإستحقاق ، ويمكنك عزيزي المواطن التسجيل في الدفعة الجديدة من خلال الرابط التالي هـــنـــا من اجل الإستفادة من برنامج الدعم .

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