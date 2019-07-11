ما هي حقيقة إرتفاع أسعار البنزين والمحروقات في السعودية

نرصد لكم متابعينا الكرام في دولة المملكة العربية السعودية من خلال موقع نجوم مصرية تفاصيل الأخبار التي يتم تداولها في العديد من الصحف ومواقع التواصل الإجتماعي فيما يتعلق بإرتفاع أسعار البنزين والحروقات في السعودية ، حيث ربط العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي زيادة الدعم في حساب المواطن بإحتمالية إرتفاع في أسعار المحروقات والبنزين وذلك خلال الفترة القادمة ، هذا وقد أكد العديد من المستفيدين من الدفعة العشرين من الدعم على أن هناك زيادة في الدعم المقدم من حساب المواطن ، وقد تسأل العديد من المواطنين عن سبب تلك الزيادة .

زياد الدعم في حساب المواطن وعلاقته بإرتفاع البنزين

تحدث العديد من المستفيدين عن تفاوت الزيادة في مبلغ حساب المواطن ، حيث تحدث العديد من المواطنين على أن الزيادة وصلت إلى خمسين ريال سعودي والأخر قال أن هناك زيادة بقيمة عشرين ريال سعودي ،ولم يصدر إي جهة رسمية من البرنامج بخصوص هذه الزيادة في مبلغ الدعم في حساب الموطن أو علاقتها بإحتمالية حدوث إرتفاع البنزين والمحروقات خلال الفترة القادمة .

يذكر ان العديد من المستفيدين قد ربط تلك الزيادة وبين مراجعة أسعار الوقود التي سوف تحصل خلال الفترة القادم ، وحدوث إرتفاع البنزين ، حيث يهدف البرنامج إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود أو المنخفض ومساعدتهم في تجنب الأثار المترتبة على الإصلاح الإقتصادي التي تقوم بها المملكة وتحقيق رؤيتها للعام 2030 .