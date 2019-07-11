جون أبي زيد: الحرس الثوري يجني الأموال من الفوضى التي يصنعها بالمنطقة

أكّد السفير الأمريكي لدى المملكة العربية السعودية، جون أبي زيد، أن الحرس الثوري الإيراني يجني الأموال من الفوضى التي يصنعها بالمنطقة.

وقال أبي زيد، «إن الإيرانيين دائمًا ما يقدمون من يخوض حروبهم نيابة عنهم، تشاهد ذلك مع حزب الله في لبنان، وتشاهده أيضًا من خلال مليشيات تابعة للنظام الإيراني في العراق، كما نشاهده أيضًا في اليمن عبر الحوثيين، وفي نهاية المطاف، نشر مثل هذه الصعوبات والإرهاب وإيجاد فرص لتدمير الأماكن ينتقص من مكانة الدولة».

وأشار السفير الأمريكي، إلى أن المشكلة ليست مع الشعب الإيراني، وإنما مع الأنظمة التي تصدّر الإرهاب إلى دول هي في غنى عنه، وفق تصريحات لـ«العربية».

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وتابع: «مشكلتنا مع الأنظمة التي لا تسمح لنا في الانتقال إلى مستقبل أفضل، ولا تسمح لإيجاد تفاهمات سلمية بين الأمم».

وأكد جون أبي زيد استعداد بلاده لإيجاد فرص للتفاهم مع الإيرانيين، لبناء جسور لمستقبل أفضل، لكن يجب عليهم التوقف عن التدخل في كل دول المنطقة تقريبًا.

وأكد أن القادة الإيرانيين، وتحديدًا الحرس الثوري الإيراني، يجنون المال من الفوضى، مضيفًا أن هذه العملية ليست في صالح شعوب المنطقة؛ لأن هذه الممارسات تغذي التطرف، ولا تخدم المساعي في إيقافها.