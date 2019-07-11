تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة عالمية لقراء القرآن الكريم

ونشر "تركي" فيديو قصير لتلاوت من القرأن الكريم، معلقا عليه قائلا: "تعرف أحد إذا سمعته يتلو القرآن أو يرفع الأذان تشعر بالسعادة والسلام؟.. نبحث عنهم في العالم ورصدنا لهم ١٢ مليون ريال".



مضيفا: "إذا تعرف أحد منهم وصِّل له الخبر، وإذا أنت واحد منهم سجل الآن مقطع صوتي وارفعه على موقع مضيفا: "إذا تعرف أحد منهم وصِّل له الخبر، وإذا أنت واحد منهم سجل الآن مقطع صوتي وارفعه على موقع https://quranathanawards.com ".

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" منذ قليل، عن اطلاق مسابقة عالمية لقراء القرآن الكريم، ورافعي الأذان.