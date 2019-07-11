السعودية اليوم / الأحوال المدنية: تقدم خدمة الاستعلام عن أحقية الحج "إلكترونيًا"



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

أتاحت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خدمة الاستعلام عن أحقية الحج إلكترونياً، وذلك من خلال الدخول لمنصة الخدمات الإلكترونية الشاملة لوزارة الداخلية "أبشر"، واتباع خطوات الاستعلام عن الأحقية.

وتتيح خدمة الاستعلام لعموم المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج التأكد من أحقيتهم في أداء فريضة الحج، علماً بأن النظام لا يتيح للحاج خلال الخمس سنوات الماضية بالحج مجدداً، إلا للحالات الاستثنائية وفق ضوابط وشروط معينة وضعت بالتنسيق مع وزارة الحج والعمرة، وذلك بالتسجيل عبر البوابة الإلكترونية في موقع وزارة الحج والعمرة، حيث تظهر رسالة الرفض ومن ثم يعرض سؤال عن الرغبة بالتقدم للاستثناء للموافقة على تقديم الطلب، وبعد استكمال الإجراءات يتوجه على الراغب في أداء الحج زيارة مكتب الأحوال المدنية للحصول على النتيجة النهائية للطلب .

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13:53ت م

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