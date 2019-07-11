السعودية اليوم / الأرصاد تنبه من رياح سطحية وعوالق ترابية على الباحة



الباحة 08 ذو القعدة 1440هـ الموافق 11 يوليو 2019م واس

نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة الباحة اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة الباحة.

ويشمل التنبيه مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، والعقيق، والمخواة، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، وغامد الزناد، وقلوة، حيث تستمر الحالة حتى الساعة 8 مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة من جهتها الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

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13:53ت م

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