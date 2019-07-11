السعودية اليوم / "الأمن السيبراني" دورة بتعليم عنيزة



عنيزة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

شهدت برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام 1440هـ، التي تقيمها إدارة التعليم بمحافظة عنيزة، ممثلة بقسم التدريب والابتعاث، تنفيذ دورة تدريبية لمدة خمسة أيام عن "الأمن السيبراني"، وذلك في ثانوية الشيخ ابن سعدي.

وتناولت الدورة المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني، متضمنة المفاهيم الأساسية للأمن السيبراني ومجموعة من الوسائل التقنية والتنظيمية والإدارية التي يتم استخدامها لمنع الاستخدام غير المصرح به وسوء الاستغلال، وذلك بهدف ضمان توافر واستمرارية عمل نظم المعلومات، وتعزيز حماية وسرية وخصوصية البيانات الشخصية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأفراد والمؤسسات من مخاطر وتهديدات الفضاء السيبراني، إضافة إلى نشر الوعي اللازم لأمن التطبيقات والمعلومات والشبكات وأنظمة التشغيل وطرق التعافي بعد الاختراق واستعادة النظام واستمرارية العمل.

وتستمر البرامج التدريبية على مدى أربعة أسابيع، تحت شعار "التدريب الصيفي.. خطوة في طريق مستقبلك"، ويستفيد من هذه البرامج التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، وأقامتها في مراكز التدريب الصيفي بإدارة التعليم أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال 154 برنامجاً تطويرياً نوعياً بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.

وتقام هذه البرامج في ثلاثة مواقع رئيسية هي: مدرسة الشيخ ابن سعدي للبنين، ومركز التدريب التربوي في مبنى "أ"، إضافة إلى مركز التدريب في مركز الموهوبات بمجمع الروغاني للبنات، التي تم تجهيزها بشكل مناسب لاستقبال المتدربين من شاغلي الوظائف التعليمية.

// انتهى //

13:52ت م

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