السعودية اليوم / سمو أمير عسير يلتقي رواد الأعمال بالمنطقة



أبهـا 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

عقد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير أمس, لقاءً مع روّاد ورائدات الأعمال بمنطقة عسير, وذلك على مسرح الغرفة التجارية الصناعية بأبها.

بدئ اللقاء بتلاوة آيات من القرآن الكريم, ثم ألقى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها حسن بن معجب الحويزي, كلمة رحب فيها بسمو أمير منطقة عسير والحضور, مؤكداً حرص الغرفة التجارية بأبها على دعم قطاع الأعمال, من خلال إنشاء لجنة تقوم بتوفير الدورات التدريبية والدعم اللازم لرواد ورائدات الأعمال, كما سعت الغرفة إلى توقيع العديد من الشراكات والاتفاقيات مع الجهات المختلفة, ومنها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية " برنامج بادر ", والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة " منشآت ", وبنك التنمية الاجتماعية, وصندوق تنمية الموارد البشرية " هدف ", مشيراً إلى توفير حاضنات الأعمال لدعم وتنمية المشروعات التجارية، وإعطائها الأولوية والأسبقية.

عقب ذلك شاهد سموه والحضور عرضاً مرئياً عن لجنة رواد الأعمال بمنطقة عسير, استعرض خلاله تشكيل غرفة أبها لجنة لريادة الأعمال بدعم من رواد ورائدات الأعمال بالمنطقة, وتذليل جميع المعوقات التي تواجههم, حيث أسست اللجنة منذ بداية عام 2018 برئاسة خزام بن معجب الحويزي وعضو مجلس الإدارة ريهام عبدالخالق نائبة لرئيس اللجنة.

وتقوم اللجنة على هدفين رئيسين من أهداف رؤية المملكة 2030 وهما: الوصول بإسهام القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي من 40% إلى 65% , وتخفيض معدل البطالة من 11,6% إلى 7%, وتقوم رؤية اللجنة بأن تكون الداعم الرئيس لرواد ورائدات الأعمال والملتقى الأول لهم بمنطقة عسير, فيما تأتي رسالة اللجنة لصناعة رواد الأعمال بتوفير وسائل الدعم المختلفة من استشارات وبرامج وحاضنات أعمال والبحث عن مصادر تمويلية للأنشطة الرائدة.

وتهدف اللجنة إلى نشر ثقافة ريادة الأعمال, وتطوير وتوجيه الأعمال الريادية, وتنمية مهارات رواد الأعمال, وتوفير الفرص والشراكات الريادية, فيما تأتي أنشطة اللجنة في عقد اللقاءات والبرامج التدريبية وعقد وتنظيم ورش العمل والديوانيات والزيارات والندوات والملتقيات والاستشارات.

عقب ذلك استمع سمو أمير منطقة عسير إلى مقترحات وآراء رواد ورائدات الأعمال في منطقة عسير والمشكلات التي تواجههم, واتخاذ الحلول المناسبة لها, التي جاءت في مقدمتها تسهيل إجراءات الاستثمارات لرواد ورائدات الأعمال, وبحث إنشاء منصات للغوص في سواحل منطقة عسير وذلك بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود بالمنطقة, إضافة إلى تمديد الوقت الزمني لفتح المحلات التجارية في الفترة المسائية, وحل مشكلات الاقتراض لرواد ورائدات الأعمال, إلى جانب مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالاستثمار في محافظة بارق.

// انتهى //

13:52ت م

0082





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير عسير يلتقي رواد الأعمال بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.