السعودية اليوم / "الشؤون الإسلامية" بالباحة تطلق يوم غد برامج دعوية



الباحة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق11 يوليو 2019 م واس

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرع الوزارة بمنطقة الباحة، يوم غد، البرنامج الدعوي للدكتور عبدالعزيز بن ريس الريس، الذي يأتي ضمن مبادرات تحصين الفكر.

ويبدأ البرنامج بإلقاء خطبة الجمعة بعنوان "مسؤولية الأسرة في تحقيق أمن المجتمع" في جامع الملك سعود بالحاوية، بعد ذلك يلقي الريس محاضرة "الوسطية وأثرها في حماية الأبناء من الفكر الضال"، بعد صلاة العصر في جامع الملك فهد بمدينة الباحة.

وبعد صلاة المغرب يلقي الدكتور عبدالعزيز الريس محاضرة "نحو أسرة آمنة فكرياً" وذلك في جامع بني سار الكبير، ومحاضرة بعد صلاة العشاء بعنوان "مسؤولية الأسرة في تعزيز قيم الانتماء والمواطنة" في جامع آل زياد ببيدة.

وتأتي هذه البرامج التي تنفذها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في مختلف فروعها بمناطق المملكة، إيماناً منها بأهمية الأمن الفكري وتعزيزه لدى أفراد المجتمع ضد الانحرافات الفكرية لتحقيق مصالح الدين والدنيا.

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13:42ت م

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