حج / مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا تقيم محاضرة "سلامة مساكن الحجاج في مكة المكرمة"



مكة المكرمة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

أقامت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب آسيا اليوم، محاضرة بعنوان "سلامة مساكن الحجاج في مكة المكرمة" قدمها رئيس لجنة الأمن والسلامة وتفويج القطار عبد الله بن علي معدي ونائب المدير التنفيذي للطوارئ والسلامة سهيل بن عثمان بنجر لأعضاء الإسكان بمكاتب مجموعات الخدمات الميدانية التابعة للمؤسسة البالغ عددها 140 مكتبًا، وذلك بمقر المؤسسة بمكة المكرمة ضمن استعداداتها لموسم حج هذا العام 1440 هـ.

وأكد المحاضران على ضرورة التأكد من سلامة إسكان الحجاج وتوفر كافة متطلبات السلامة والإطفاء الأولية، وكذلك مطابقة ترخيص لجنة التراخيص للمبنى المخصص لإسكان الحجاج علاوة على الاستعداد لمواجهة الحالات الطارئة وإعداد الخطط اللازمة وتوزيع المهام، إضافة إلى التأكد من تطبيق كافة متطلبات سلامة النقل، لافتين إلى أهمية تحليل المخاطر واتخاذ كافة وسائل الوقاية مع الاستعداد لتصحيح الملاحظات والتواصل مع الجهات ذات العلاقة.

وبيَّنا أن من الأشياء التي تهدد سلامة مساكن الحجاج وجود مشكلات إنشائية ظاهرة للعيان وكذلك التخزين السيئ في المبنى وتكديس الأثاث الزائد إلى جانب وجود التوصيلات الكهربائية العشوائية والتخزين الزائد من أسطوانات الغاز وقفل مخارج الطوارئ وكذلك الطبخ داخل الغرف والممرات وعدم جاهزية تجهيزات السلامة والإطفاء الأولية مطالبين الجميع بضرورة التقيد التام بتعليمات الدفاع المدني وإبلاغها لمكاتب شؤون الحجاج بما في ذلك الطاقة الاستيعابية لكل مسكن ومنع عمليات الطبخ في أي مسكن والحد من تخزين الأمتعة الزائدة وكذا الحفاظ على ترتيب أسرة النوم وترك مسافة مرور بينها ومنع التوصيلات الكهربائية العشوائية.

// انتهى //

13:42ت م

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