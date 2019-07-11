السعودية اليوم / وزارة الحج والعمرة توقع مذكرة تفاهم مع هيئة الإحصاء وتدشن وحدة المعلومات و الإحصاء



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

وقعت وزارة الحج والعمرة مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء في إطار التعاون المثمر والبناء في تبادل البيانات وتكاملها آليا بين الوزارة والهيئة.

ووقع المذكرة من جانب الوزارة معالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبدالفتاح بن سليمان مشاط، ومن جانب الهيئة معالي رئيس الهيئة العامة للإحصاء الدكتور فهد بن سليمان التخيفي.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز التعاون في تبادل البيانات والمعلومات والتقارير والإحصاءات، وتنسيق الدراسات والبحوث ذات الصلة بالحج والعمرة والتنبؤ بالأزمات، وتبادل المعلومات والخبرات والتجارب والمعارف بين الطرفين فيما يخص منظومة الحج والعمرة والأمور التي تؤدي إلى تطوير هذه المنظومة، وتقديم تجربة مبتكرة إعلاميا في كل ما يخص الحج والعمرة، والتنسيق لدورات وبرامج تدريبية وتنظيم ورش العمل، والاستفادة من الهيئة العامة للإحصاء، وتقديم تقارير مفصلة والاستفادة من التصانيف الإحصائية والمعايير المعتمدة في الهيئة وتطبيقها.

عقب ذلك أُعلن عن تدشين وحدة المعلومات و الإحصاء بوزارة الحج والعمرة والتي تختص بتوثيق وتقديم ومعالجة جميع المعلومات والأرقام المتعلقة بمجالات الحج والعمرة.

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13:36ت م

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