السعودية اليوم / "الدليل الإجرائي للإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء" دورة بفرع وزارة الزراعة بالدمام



الدمام 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

ينظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية, بالتعاون مع الإدارة العامة للثروة النباتية بالوزارة، يوم الاثنين القادم، دورة تدريبية تطبيقية للتعرف على الدليل الإجرائي للإدارة المتكاملة لسوسة النخيل الحمراء, وخطط العمل التنفيذية لمواقع عمل برنامج سوسة النخيل, وتقييم معايير أداء برنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء في موقع عمل البرنامج لعام 2019م، وذلك بقاعة المحاضرات بمبنى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالدمام.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري، أن الدورة تأتي بناءً على توجهات وزارة البيئة والمياه والزراعة لاستخدام طرق أكثر فعالية وأقل كلفة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء للحصول على نتائج أفضل في مكافحة تلك الآفة والسيطرة عليها وتقليل نسبة الإصابة منها، لافتاً إلى أن هذه الدورة تستهدف مدراء المكاتب ومشرفي البرنامج، والمهندسين الزراعين العاملين بالبرنامج.

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13:34ت م

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