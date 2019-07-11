السعودية اليوم / الأمين العام يتسلم أوراق اعتماد المندوب الدائم لأفغانستان لدى منظمة التعاون الإسلامي



جدة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في مكتبه بجدة اليوم, السفير شفيق شميم الذي قدم أوراق اعتماده مندوباً دائماً لجمهورية أفغانستان الإسلامية لدى المنظمة.

ورحب الأمين العام بالسفير شميم، معرباً عن تمنياته لأفغانستان بمزيد من التقدم والاستقرار والأمن، مؤكداً استعداد منظمة التعاون الإسلامي الكامل لدعم أفغانستان في مختلف المجالات.

من جهته، نقل السفير الأفغاني تحيات فخامة رئيس جمهورية أفغانستان الإسلامية، محمد أشرف غني للأمين العام، وشكره على دعم المؤتمر الدولي للعلماء المسلمين حول السلم والاستقرار في أفغانستان الذي عقد العام الماضي، وأكد اعتزازه بتمثيل بلاده لدى المنظمة.

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13:29ت م

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