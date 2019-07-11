السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يستقبل مدير الجامعة العربية المفتوحة



بريدة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه اليوم، مدير الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني، الذي يزور المنطقة حالياً.

‬ورحب سموه بالدكتور الشهراني ومرافقيه من مسؤولي البرنامج، مطلعاً سموه على البرنامج التدريبي الذي تقيمه الجامعة، لتأهيل منسوبي التعليم لإجادة اللغة الصينية، وذلك ضمن برنامج التدريب الصيفي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بالقصيم.

وأكد سمو أمير القصيم دعمه لبرامج الجامعة وتوجهاتها الداعمة في تأهيل منسوبي التعليم بالمنطقة، لإجادة اللغة الصينية التي تخدم توجه المملكة ورؤيتها 2030، مثنياً على الجهود المبذولة، حاثاً على مضاعفة الجهود بما يخدم المستقبل المشرق لوطننا الغالي وأبناء المنطقة‪.‬

ونوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بما تلقاه الجامعة العربية المفتوحة من دعم ورعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، المتمثل في دعمه ومتابعته لكل البرامج التابعة للجامعة وتبرعه السخي لجميع مباني الجامعة في كل الوطن العربي, إلى جانب الرعاية، مفيداً سموه أن الجامعة تعد غير ربحية وأن من أهدافها الوصول لأكبر عدد وتقديم خدماتها المجتمعية، لأبناء وبنات الوطن العربي.‪

‬من جهته تحدث مدير الجامعة العربية المفتوحة عن عدد من المقترحات والبرامج الهادفة لتحقيق توجيهات أمير المنطقة، معرباً عن شكره لسموه ولسمو نائبه على ما تجده الجامعة المفتوحة والقائمين عليها من رعاية ومساندة من قبل سموه‪.

حضر اللقاء مدير عام التعليم بالمنطقة صالح الجاسر، وعدد من المسؤولين في البرنامج.

// انتهى //

13:20ت م

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