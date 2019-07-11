بايرن ميونيخ يتحرك للتعاقد مع حكيم زياش

قالت تقارير صحفية: إن إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، تسعى بقوة للتعاقد مع الدولي المغربي حكيم زياش، المحترف ضمن صفوف أياكس أمستردام الهولندي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، الأربعاء، أن الفريق البافاري يسعى لتعزيز هجومه استعدادا للموسم المقبل بالتعاقد مع زياش، الذي قدم موسما رائعا مع أياكس، توج خلاله بثنائية الدوري والكأس المحليين إضافة للوصول لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وسجل صاحب الـ26 عاما هذا الموسم، إجمالي 21 هدفا في 49 مباراة، منها 16 هدفا في الدوري المحلي و3 في دوري الأبطال، كما صنع 24 هدفا.

وانتقل زياش، المولود في هولندا، لصفوف أياكس في صيف 2016 قادما من تفينتي، واختار اللعب لمنتخب المغرب الأول في عام 2015 رغم ارتدائه قميص هولندا مع منتخبات الشباب.

وكان اسم زياش ارتبط مؤخرا بإشبيلية الإسباني، لكن وفقا لوسائل إعلام مختلفة، يسعى اللاعب للانضمام لناد أعرق، وارتبط اسمه خلال الأسابيع الماضية بأندية مثل مانشستر يونايتد، وإنتر ميلان وتوتنهام.

ويملك نجم المغرب في رصيده 304 مباريات في عالم الاحتراف أسهم خلالها في 206 أهداف ما بين صناعة وتسجيل.