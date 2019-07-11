رسالة رحالة من تبوك إلى جازان

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

انطلق الرحالة الكابتن عبدالله زين الدين برحلة على دراجته الهوائية من منطقة تبوك إلى منطقة جازان يحمل خلالها رسالة إنسانية بعنوان “سجل وأنقذ حياة”، والتي جاب خلالها عدداً من المناطق والمدن على مدى 28 يوماً.

وقال: “لقد انبثقت هذه الرحلة من قصة إنسانية، حيث إن أخي محمد، ذا الستة أشهر، ولِد مصاباً بمرض الأنيميا المنجلية، وكان علاجه الوحيد نقل الدم باستمرار، واستمر على هذه الحال سنوات عدة إلا أن قدّر الله أن يتم استقبال حالته من قبل مركز الزراعة بمستشفى الحرس الوطني بالرياض، وتم الإقرار بإجراء عملية زراعة الخلايا الجذعية لمحمد، وبدأت عملية البحث عن شخص مطابق ابتداءً من العائلة المقربة، وتم التأكد من أن شقيقتي مطابقة له، وتم التبرع بالخلايا الجذعية وزراعتها فيه في اليوم نفسه وخلال سنة مليئة بالمغامرات والعبر، حيث تعافى محمد من المرض بالكامل”.

وبعث من خلال رحلته رسالة لكل شخص يرغب بأن يهدي حياة أخرى للمرضى المحتاجين والذين لم يجدوا متبرعاً مطابقاً من عائلته، وذلك عن طريق التسجيل لدى السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية.

وأكد: يجب على كل إنسان أن يكون له دور إيجابي في الحياة ويتبني فكر العيش بإنسانية يمارسها تجاه كل من يحتاجها، فلا يكون واقفاً موقف المتفرج لمن يصارعون ألماً أو يدافعون ضراً أو يتقلبون وجعاً وحزناً، بل يهب لتقديم كل ما يستطيع لإنقاذ الموقف والحالة حتى ينال متعة العطاء ويتذوق لذة السعادة عندما يرى عيون من احتاج لإنسانيته تلمع شكراً وعرفاناً وامتناناً فيحيا عمراً يتقلب في نعيمها ويحتسبها فضلاً ومعروفاً يجزى عليه.

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وأضاف الرحالة: إننا نعيش في مجتمع يضرب أروع الأمثلة في العطاء والأعمال الخيرية والإنسانية، ولكنه أحياناً يحتاج إلى توجيه لمواطن الأعمال الخيرية والإنسانية ليتمكن من تقديم كل أنواع المساعدة فمن هذا المنطلق انطلقت فكرة توعية المجتمع بأهمية دعم السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية لرفع أعداد المنظمين للسجل لتوفير أكبر عدد من المتبرعين للمرضى المحتاجين لزراعة الخلايا الجذعية.

تجدر الإشارة إلى أن عدد المسجلين في السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية بلغ أكثر من 73 ألف مسجل.

وكانت فكرة السجل السعودي في مجال زراعة الخلايا الجذعية نتيجة دراسة قامت بها مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالشؤون الصحية بالحرس الوطني، وكشفت أن ما بين 40-60% من المرضى لا يوجد لديهم متبرع من الأقارب، والنسبة تتفاوت حسب الفئة العمرية، وبالتالي فرصة وجود متبرع قريب مطابق أقل في الأطفال منها في الكبار، وبناء عليها فقد تأسس السجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية، حيث تم إنجاز هذا المشروع في مختبرات مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية، وبجهود فريق بحثي من علماء أبحاث وتقنيين سعوديين في مجال الخلايا الجذعية ومختلف التخصصات السريرية.

ويعد هذا المشروع الضخم الأول من نوعه في الشرق الأوسط، نظراً لعدم وجود أي سجل عربي للخلايا الجذعية، على الرغم من وجود سجلات للمتبرعين بالخلايا الجذعية في كافة أنحاء العالم حيث استكمل كل السياسات والإجراءات التنظيمية المطابقة للمعايير الدولية، وذلك من أجل بناء سجل صحي يسهل إيجاد متبرعين للمرضى المصابين بأمراض مستعصية كسرطانات الدم والأمراض الوراثية، والذين لا يجدون متبرعاً مطابقاً من الأقارب.

ومن خلال تلك الجهود الرامية للنهوض بعملية الرعاية الصحية فإن السجل متأهب دائماً لإنجاز عمليات التبرع المسندة إليه، والسعي الحثيث لرفع عدد المسجلين والمنظمين له، مستمداً ذلك من التوجه الوطني للرقي بمستوى العملية الصحية والدعم إلا محدود من الحكومة.

كما يمكن للراغبين بالانضمام للسجل السعودي للمتبرعين بالخلايا الجذعية من خلال زيارة مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية أو التواصل على رقم جوال السجل 0580408393، وذلك لتنسيق موعد للزيارة قبل الذهاب إلى أحد مراكز التسجيل المتعاونة على مستوى مناطق المملكة.