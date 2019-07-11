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شكرا لقرائتكم اكتتاب عطاء قد يجمع 348 مليوناً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
اكتتاب عطاء قد يجمع 348 مليوناً
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت مصادر أن يجمع اكتتاب أسهم “عطاء التعليمية” 348 مليون ريال، بعدما تم تسعير السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري.
وأضافت المصادر بحسب وكالة رويترز أن سعر السهم تحدد عند 29 ريالاً للسهم خلال عملية بناء سجل الأوامر، فيما تمت تغطية الطرح مرتين من قبل المؤسسات المؤهلة.
وكانت “عطاء” قد أعلنت أنها ستطرح 12 مليون سهم للاكتتاب، تمثل 30% من رأس مال الشركة. وسيبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة في الرابع عشر من يوليو، ويستمر لمدة 5 أيام.
وحققت السوق السعودية مكاسب قوية بلغت نحو 14% منذ بداية العام، بتأثير الترقية لمؤشرات الأسواق الناشئة.
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