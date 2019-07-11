اكتتاب عطاء قد يجمع 348 مليوناً

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقعت مصادر أن يجمع اكتتاب أسهم “عطاء التعليمية” 348 مليون ريال، بعدما تم تسعير السهم عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وأضافت المصادر بحسب وكالة رويترز أن سعر السهم تحدد عند 29 ريالاً للسهم خلال عملية بناء سجل الأوامر، فيما تمت تغطية الطرح مرتين من قبل المؤسسات المؤهلة.

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وكانت “عطاء” قد أعلنت أنها ستطرح 12 مليون سهم للاكتتاب، تمثل 30% من رأس مال الشركة. وسيبدأ اكتتاب الأفراد في أسهم الشركة في الرابع عشر من يوليو، ويستمر لمدة 5 أيام.

وحققت السوق السعودية مكاسب قوية بلغت نحو 14% منذ بداية العام، بتأثير الترقية لمؤشرات الأسواق الناشئة.