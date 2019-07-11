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راتبه 8 آلاف فهل يقدم على الإسكان ؟
متابعات الخليج 365 - الرياض
تفاعلت وزارة الإسكان مع استفسار مواطن يريد التقديم للحصول على منتجات الوزارة وراتبه 8 آلاف ريال.
وأكدت الإسكان أنه يمكن معرفة حالة الاستحقاق عن طريق الاستحقاق الفوري من خلال الرابط التالي هنا كما يمكنه الاستفادة في حال كان مستحقاً من أحد المنتجات مباشرةً.
ولفتت الإسكان إلى أن منتجات الوزارة هي: (فيلا – تاون هاوس – شقة – أرض – البناء الذاتي لمن يملك أرضاً – مبادرة الشراء من السوق).
وتابعت أن لحساب نسبة الدعم السكني المُقدم له يمكنه استخدام حاسبة الدعم في موقع سكني وذلك عبر زيارة الرابط التالي هنا وتعبئة الخانات اللازمة والنقر على أيقونة الإقرار للحصول على نتيجة.
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