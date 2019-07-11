ضبط 287 مخالفة و إنذار 273 منشأة خلال أسبوع واحد بالرياض

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365:

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، عددا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة، ومحافظات الخرج، والأفلاج، ووادي الدواسر، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء، والمزاحمية، إضافة للدوادمي، والسليل، وعفيف، والقويعية، وحوطة بني تميم، وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها.

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وأسفرت الحملات عن ضبط 287 مخالفة وتوجيه 273 إنذارا وذلك خلال أسبوع واحد.

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، الدكتور يوسف السيالي، إلى أن استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، يأتي لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشددا على عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت “2637” منشأة تجارية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.