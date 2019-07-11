كل ما تريد معرفته عن برنامج سند الزواج.. وصرف الدفعة النقدية الرابعة للمستحقين في السعودية‎

قالت مصادر رسمية في المملكة العربية السعودية، بأن مبادرة وبرنامج سند الزواج، قد بدأ في صرف الدفعة الرابعة وذلك لكل المستحقين داخل كافة محافظات المملكة خلال الساعات الماضية، وهذا بناءًا على تعليمات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تم صرف نحو 20 ألف ريال سعودي وهو ما يعادل نحو 5 الآف دولار أمريكي لكل مستفيد من هذه برنامج سند الزواج خلال الفترة الماضية.

ويذكر بأن مبادرة وبرنامج سند الزواج قد إنطلق في أواخر العام الماضي، وهذا بالتزامن مع البرنامج الخيري الذي يحمل إسم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وهو برنامج يستهدف دعم المواطنين والموظفين في القطاع العام والخاص من منخفض الدخل.

بدء صرف الدفعة الرابعة من برنامج سند الزواج

وأعلن المشرف على حساب ”سند محمد بن سلمان“ الخيري، والذي يشرف على مبادرة ”سند الزواج“ في تدوينة قصيرة عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صباح اليوم، قال فيها: ”تم صرف العطاء للمتقدمين على مبادرة #سند_الزواج للدفعة الرابعة“، هو ما حمل أخبار سارة للعديد من المواطنين المستفدين من برنامج سند الزواج في مختلف أنحاء المملكة خلال الفترة الحالية.

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ويمكن للمواطنين الإستعلام عن أسماء المستفدين من برنامج سند الزواج وذلك من أجل الدخول إلى موقع المبادرة على شبكة الإنترنت من خلال الضغط على هذا الرابط “من هنا”

أعداد المستفيدين من برنامج سند الزواج لشهر يوليو

وقالت وكالة الأنباء السعودية منذ قليل، بأن عدد مستفيدي هذه الدفعة قد وصل لنحو 4700 شاب سعودي، وقد وصلت مبالغ الدفعة الرابعة من برنامج سند الزواج إلى نحو 90 مليون ريال، ليصل عدد المستفيدين حتى الآن إلى أكثر من 15 ألف مواطن سعودي، وذلك منذ اللحظة الأولى لإنطلاق برنامج سند الزواج تحت رعاية سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية.

شروط الحصول على الدفعة الجديدة من برنامج سند الزواج

وبحسب الأرقام الرسمية، فإن برنامج سند الزواج يستفيد منه نحو 4 الأف شاب كل في كل دفعة، ولكن هناك شروط للحصول على الدفعة في برنامج سند الزواج، وهي كالتالي: