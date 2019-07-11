محمد بن مسعود - الدمام - احتفل المهندس سليمان عبدالعزيز العنبر، مدير إدارة المحطة الثانية عشرة للشركة السعودية للكهرباء، بزواج نجله "عبدالعزيز"، من كريمة عبدالعزيز محمد العنزان، في حفل أقيم بالرياض. وشرّف الحفلَ جمعٌ من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "عبدالعزيز العنبر"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك. "العنبر" يحتفل بزواجه في الرياض صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-11 احتفل المهندس سليمان عبدالعزيز العنبر، مدير إدارة المحطة الثانية عشرة للشركة السعودية للكهرباء، بزواج نجله "عبدالعزيز"، من كريمة عبدالعزيز محمد العنزان، في حفل أقيم بالرياض. وشرّف الحفلَ جمعٌ من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "عبدالعزيز العنبر"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك. Advertisements 11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440 11:43 AM احتفل المهندس سليمان عبدالعزيز العنبر، مدير إدارة المحطة الثانية عشرة للشركة السعودية للكهرباء، بزواج نجله "عبدالعزيز"، من كريمة عبدالعزيز محمد العنزان، في حفل أقيم بالرياض. وشرّف الحفلَ جمعٌ من الشخصيات وأعيان المنطقة والأقارب والأصدقاء. "الخليج 365" تهنئ "عبدالعزيز العنبر"، وتتمنى له حياة زوجية سعيدة، وألف مبارك. ، "العنبر" يحتفل بزواجه في الرياض ،

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