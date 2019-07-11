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دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، برنامج "قيم من الحرمين الشريفين".
ويُعَـد البرنامج أحد برامج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خلال موسم الحج للعام ١٤٤٠هـ، والتي تجاوزت أكثر من ٩٠ برنامجًا موزعة على عدد من الإدارات وهي: إدارة الأئمة والمؤذنين، وإدارة اللغات والترجمة، وإدارة شؤون التطويف، وإدارة التوجيه والإرشاد، وإدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، وإدارة شؤون المصاحف والكتب، وإدارة هيئة المسجد الحرام.
وحث الدكتور "السديس" على بذل الجهود لإنجاح هذا البرنامج التوجيهي والإرشادي خدمةً للزوار والمعتمرين، وتقديم أرقى الخدمات لهم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتذليل السبل لراحة الزوار ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
تدشين برنامج "قيم من الحرمين الشريفين"وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-11
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، برنامج "قيم من الحرمين الشريفين".
ويُعَـد البرنامج أحد برامج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خلال موسم الحج للعام ١٤٤٠هـ، والتي تجاوزت أكثر من ٩٠ برنامجًا موزعة على عدد من الإدارات وهي: إدارة الأئمة والمؤذنين، وإدارة اللغات والترجمة، وإدارة شؤون التطويف، وإدارة التوجيه والإرشاد، وإدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، وإدارة شؤون المصاحف والكتب، وإدارة هيئة المسجد الحرام.
وحث الدكتور "السديس" على بذل الجهود لإنجاح هذا البرنامج التوجيهي والإرشادي خدمةً للزوار والمعتمرين، وتقديم أرقى الخدمات لهم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتذليل السبل لراحة الزوار ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
11 يوليو 2019 - 8 ذو القعدة 1440
11:14 AM
توجيهي وإرشادي لخدمة الزوار والمعتمرين
دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، اليوم، برنامج "قيم من الحرمين الشريفين".
ويُعَـد البرنامج أحد برامج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خلال موسم الحج للعام ١٤٤٠هـ، والتي تجاوزت أكثر من ٩٠ برنامجًا موزعة على عدد من الإدارات وهي: إدارة الأئمة والمؤذنين، وإدارة اللغات والترجمة، وإدارة شؤون التطويف، وإدارة التوجيه والإرشاد، وإدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي، وإدارة شؤون المصاحف والكتب، وإدارة هيئة المسجد الحرام.
وحث الدكتور "السديس" على بذل الجهود لإنجاح هذا البرنامج التوجيهي والإرشادي خدمةً للزوار والمعتمرين، وتقديم أرقى الخدمات لهم؛ وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- وتذليل السبل لراحة الزوار ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.
، تدشين برنامج "قيم من الحرمين الشريفين" ،
المصدر : الخليج 365
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