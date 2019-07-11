الكويت تتصدر قائمة أثرياء العالم بـ 188 الف مليونير

تصدرت الكويت المرتبة الثانية خليجياً في قائمة أكثر الدول في أعداد الأثرياء حيث وصل عدد أثرياء الكويت الذين يملكون أكثر من مليون دولار ازداد خلال العام الماضي وبلغ 188 ألف مليونير.

وكانت شركة كابجيميني الفرنسية قد أصدرت تقرير الثروة العالمية لعام 2018 وأوضحت فيه بان زيادة عدد الأثرياء في الكويت بلغ نسبة 8% لتسجل المرتبة 17 على المستوى العالمي كما رصد التقرير أرقاماً ضخمة للثروات ونموها المتزايد في منطقة الشرق الأوسط بفضل تحسن أسعار النفط، كما أن الإصلاحات المالية والهيكلية الكبيرة التي أدخلتها الدول المعنية، أسهمت في استقرار اقتصاداتها.

وساعد أداء الكويت والسعودية القوي في السوق المالي وتسجيلهما لمستويات عالية في الناتج المحلي الإجمالي في تزايد عدد الأثرياء وإجمالي قيمة الثروات حيث سجلت السعودية زيادة بواقع 7 و45% في عدد الأثرياء والثروة على التوالي، لتحتل بذلك المرتبة الـ16 عالمياً، في حين تراجعت أعداد الأثرياء في الإمارات بنسبة 6%، كما تقلصت إجمالي الثروة بنحو 9%.

من جهة أخرى، تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية القائمة العالمية بأكثر من 5 ملايين مليونير، وبزيادة تبلغ حوالي 1%، تلتها اليابان بواقع 3.1 مليون مليونير، متراجعة بواقع 0.4%، ثم ألمانيا بواقع 1.3 مليون مليونير، وبتراجع 1%، فالصين بواقع 1.1 مليون مليونير بنسبة تراجع بلغت 5%، بحسب "روسيا اليوم".