“البنوك السعودية” تحذّر من رسائل إلكترونية مجهولة تنتحل شعارات بنوك محلية

حذّرت البنوك السعودية، اليوم الأربعاء، عملاءها مجددا من التجاوب مع مجموعة من الرسائل الإلكترونية والتي ظهرت مؤخرا من جهات مجهولة عبر بريدهم الإلكتروني تحمل شعارات البنوك المحلية، والتي تدعو العملاء إلى تنشيط حساباتهم المصرفية عبر زيارة روابط إلكترونية احتيالية. وأوضحت أن تلك الروابط الاحتيالية تأتي مدونة بالرسائل تحت ذريعة صيانة النظام وتحديثه، وكذلك الرسائل التي تدعي أنها صادرة عن جهات رسمية أو التي تنتحل أسماء لشخصيات عامة ومعروفة، تطلب من خلالها أموالا أو تبرعات أو تبعث برسائل مضللة.

وأكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت زكي حافظ أن هذه الرسائل والتي تلقى العملاء نماذج منها خلال الأيام القليلة الماضية تنطوي على محاولات احتيال من قبل جهات مجهولة عبر انتحال هوية وعلامة بعض البنوك التجارية. كما شدّد حافظ على أن مثل هذه الرسائل تخالف تماماً آليات التواصل الموثوقة التي تعتمدها البنوك مع عملائها، داعياً إلى ضرورة تجاهل مثل هذه الرسائل وعدم التجاوب إطلاقاً معها، معرباً عن ثقته بوعي العملاء وبدورهم الفاعل في مشاركة الجهات الرسمية للتصدّي لتلك المحاولات.