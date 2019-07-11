السعودية اليوم / مؤسسة التقاعد بنجران تقيم لقاءً تعريفياً لمنسوبي الصندوق العقاري وتدشن مكتباً خاصاً لخدمة المتقاعدين



نجران 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

أقام فرع المؤسسة العامة للتقاعد بمنطقة نجران لقاء تعريفياً لمنسوبي صندوق التنمية العقاري، يهدف لتسليط الضوء والتعريف بدور المؤسسة والأهداف والخدمات التي تقدمها للمجتمع.

وبدئ اللقاء بنبذة تاريخية عن المؤسسة ومراحل تطورها، والتعريف بأنظمة التقاعد المدني ونظامي تبادل المنافع ومد الحماية التأمينية، إضافةً إلى تقديم شرحٍ عن الخدمات التي تقدمها المؤسسة لعملائها والخدمات الالكترونية التي سهلت انجاز المعاملات لدى المؤسسة، إلى جانب توزيع عددٍ من المطبوعات التوعوية بأنظمة التقاعد والخدمات الالكترونية ومجلة التقاعد لحضور اللقاء.

كما دشنت "التقاعد" خلال الفعالية بالتعاون مع الصندوق مكتباً خاصاً لخدمة المتقاعدين في فرع الصندوق بنجران، يقوم من خلاله المتقاعد بالتوجه إلى المكتب لإنجاز معاملاته بكل يسر وسهولة.

حضر اللقاء مدير فرع صندوق التنمية العقاري بنجران المهندس محمد آل قعود، ومدير فرع المؤسسة العامة للتقاعد بالمنطقة حمد آل قريشة.

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11:50ت م

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