السعودية اليوم / اللجنة الإعلامية لمشروع "ترجمة خطبة عرفة" تعقد اجتماعاً لمناقشة استعدادات الترجمة وآلياتها



مكة المكرمة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

عقدت اللجنة الإعلامية لـ "ترجمة خطبة يوم عرفة" برئاسة الحرمين أمس، اجتماعاً لمناقشة عددٍ من الموضوعات الإعلامية لمشروع "الترجمة الفورية لخطبة يوم عرفة".

وجرى خلال الاجتماع مناقشة استعدادات الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام, واستعراض ابرز الآليات, وعرض مدى المساهمة التي ستضيفها اللجنة في إنجاح هذا المشروع ونشره وفق السياسة الإعلامية لتصل لأكبر عدد من المستفيدين من حجاج بيت الله الحرام عبر الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة.

ويعد مشروع خادم الحرمين الشريفين للترجمة الفورية من المشاريع التي يجب أن تأخذ حيزاً في وسائل الإعلام، بهدف وصول الرسالة الدينية الصحيحة إلى الناس باختلاف لغاتهم.

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11:47ت م

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