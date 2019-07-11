

موسكو 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة أمس، بجولة في معالم مدينة موسكو، شملت مجمع لوجنيكي الرياضي ومحطات المترو التاريخية.

واطلع سموه على الإمكانيات

كما زار سموه محطات المترو التاريخية وشاهد تصاميمها المعمارية التاريخية وما تعبر عنه للمجتمع.

وتنقل الأمير محمد بن عبد الرحمن عبر ميترو موسكو في عدد من المحطات المهمة للمدينة، مستمعًا لشرح عن تاريخ هذه المحطات ومساراتها حول العاصمة وتاريخها الإنشائي.

رافق سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة الوفد الرسمي المرافق لسموه ومن الجانب الروسي عدد من المسؤولين.

// انتهى //

11:45ت م

0042



موسكو 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واسقام صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة أمس، بجولة في معالم مدينة موسكو، شملت مجمع لوجنيكي الرياضي ومحطات المترو التاريخية.واطلع سموه على الإمكانيات الرياضية للمدينة وشبكات النقل الداعمة لها واستمع إلى نبذة عن تنظيم المناسبات العالمية فيها.كما زار سموه محطات المترو التاريخية وشاهد تصاميمها المعمارية التاريخية وما تعبر عنه للمجتمع.وتنقل الأمير محمد بن عبد الرحمن عبر ميترو موسكو في عدد من المحطات المهمة للمدينة، مستمعًا لشرح عن تاريخ هذه المحطات ومساراتها حول العاصمة وتاريخها الإنشائي.رافق سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة في الجولة الوفد الرسمي المرافق لسموه ومن الجانب الروسي عدد من المسؤولين.// انتهى //11:45ت م0042

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير منطقة الرياض بالنيابة يزور عددًا من معالم موسكو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.