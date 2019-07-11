السعودية اليوم / القسم النسائي بالمكتب التعاوني جنوب حائل ينظم دورة علمية



حائل 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

ينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات جنوب حائل الأحد القادم، دورة علمية بعنوان "كتاب صحيح البخاري"، بعد صلاة العصر بمقر القسم النسائي بحي النقرة.

وتأتي الدورة ضمن برنامج مجالس العلم ومناشط المكتب التوجيهية.

// انتهى //

11:03ت م

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