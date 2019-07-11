حج / الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن برنامج "قيم من الحرمين الشريفين"



مكة المكرمة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم, برنامج "قيم من الحرمين الشريفين".

ويعـد البرنامج أحد برامج الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية خلال موسم الحج للعام ١٤٤٠هـ، والتي تجاوزت أكثر من ٩٠ برنامج موزعة على عدد من الإدارات وهي إدارة الأئمة والمؤذنين, وإدارة اللغات والترجمة, وإدارة شؤون التطويف, وإدارة التوجيه والإرشاد, وإدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي, وإدارة شؤون المصاحف والكتب, وإدارة هيئة المسجد الحرام.

وحث الدكتور السديس على بذل الجهود لإنجاح هذا البرنامج التوجيهي والإرشادي خدمةً للزوار والمعتمرين وتقديم أرقى الخدمات لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة - أيدها الله - وتذليل السبل في راحة الزوار ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وطمأنينة.

// انتهى //

11:02ت م

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