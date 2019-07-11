السعودية اليوم / مدير النشاط الاجتماعي بوزارة التعليم يتفقد الأندية الموسمية بتعليم نجران



نجران 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

تفقد مدير إدارة النشاط الطلابي بوزارة التعليم عبدالله القرني أمس، الأندية الموسمية بتعليم منطقة نجران.

وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران جابر مدخلي، أن الجولة شملت نادي مدرسة الحي بابتدائية الإمام مسلم، ونادي مدرسة الحي بثانوية ابن خلدون، ونادي الملك سلمان الموسمي بابتدائية أحمد بن حنبل، اطلع خلالها على سير العمل بتلك الأندية، والخطط والبرامج التثقيفية والدورات التدريبية التي تقدمها الأندية للمشتركين، منها "دورة الإسعافات الأولية"، إلى جانب المعرض الفني بنادي الحي بثانوية ابن خلدون.

وبيّن مدخلي، أن الأندية الموسمية تٌقدم خلال العطلة الصيفية العديد من البرامج والدورات التي تهدف إلى تنمية مهارات وقدرات الطلاب وتثقيفهم، وقضاء أوقات مفيدة ونافعة لهم.

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10:47ت م

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