حج / الشيخ السديس يناقش استعدادات موسم الحج مع قائد قوة أمن المسجد الحرام



مكة المكرمة 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

استقبل معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم، في مكتبه بالرئاسة قائد قوة أمن المسجد الحرام العميد يحيى بن عبدالرحمن العقيل، وذلك لبحث ومناقشة استعدادات موسم الحج 1440هـ.

وجرى خلال الاستقبال بحث سبل التعاون ومناقشة استعداداتهم لموسم الحج وتهيئة الأجواء الآمنة المثالية لحجاج بيت الله الحرام كي يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة بما يحقق توجيهات ولاة الأمر - حفظهم الله - لتقديم أرقى الخدمات لرواد المسجد الحرام.

وأكد معاليه أن الرئاسة العامة تولي جل اهتمامها في جميع شؤون المسجد الحرام وساحاته وتسعى إلى تقديم الخدمات على أتم وجه كي يؤدي زوار وعمار المسجد الحرام مناسكهم بكل يسر وسهولة.

من جهته عبر قائد قوات أمن المسجد الحرام عن شكره لمعالي الرئيس العام على جهود الرئاسة المبذولة تجاه التعاون المشترك بينهم.

// انتهى //

10:26ت م

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