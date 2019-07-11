السعودية اليوم / الشؤون الإسلامية تختتم ورشة عمل لتأهيل العاملين في الجمعيات الخيرية والأهلية



الرياض 08 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

اختممت أمس ورشة عمل خاصة بإجراءات ومهام العمل في الإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تشرف عليها الوزارة، بحضور الوكيل المساعد لشؤون الدعوة والإرشاد عواد بن سبتي العنزي.

وقدم المدير العام للإدارة العامة للجمعيات والمؤسسات الأهلية سعيد بن عبدالله أبو عيون، ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الإسلامية بمشاركة 25 موظفاً، واستمرت يومين، وذلك بمقر الوزارة في مدينة الرياض.

وناقشت الورشة عدداً من المحاور، منها إنشاء الإدارة والهيكل الإداري، ودليل التصنيف، والفرص والتحديات، وإجراءات العمل، كما هدفت إلى تأهيل الموظفين في الإدارة بإجراءات ومهام العمل.

يذكر أن هذه الورشة تأتي في إطار البرامج التطويرية المتواصلة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد للعاملين في الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ للقيام بدورها، وتحقيق رسالتها في خدمة المجتمع.

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10:15ت م

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