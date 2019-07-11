السعودية اليوم / تعليم نجران يختتم الأسبوع الأول من دورات التدريب الصيفي



نجران 08 ذو القعدة 1440هـ الموافق 11 يوليو 2019 م واس

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث للبنين والبنات، أمس، الأسبوع الأول من الدورات المهنية التربوية ضمن "برنامج التدريب الصيفي المهني" لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية بالمنطقة وخارجها، وذلك بمقر مركز الأمير مشعل بن سعود للتدريب بنجران، ومركز التدريب والابتعاث للبنات بنجران، ومركزي التدريب التربوي بمحافظتي حبونا ويدمة.

وشمل البرنامج دورات في "التعليم بالترفيه واللعب"، و"تخطيط التدريس"، و"التعلم بالاستقصاء"، و"مهارات التدريس في إستراتيجيات التدريس الحديثة"، و"التعلم التعاوني"، و"التعلم النشط"، إضافة إلى دورات "أبجديات التدريس الفعال"، و"إستراتيجية كايزون"، و"طرق التفكير الناقد"، و"قيادة التعلم"، و"التدريس باستخدام إستراتيجية التعلم التعاوني".

يذكر أن عدد البرامج التدريبية في مدينة نجران ومحافظتي حبونا ويدمة بلغت ٧٣ برنامجاً تدريبياً، فيما بلغ عدد المسجلين فيها أكثر من ١٢٩٨ معلماً ومعلمة في ٣ مراكز تدريب بمنطقة نجران ومحافظاتها.

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10:14ت م

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