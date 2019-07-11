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غبار يضرب الليث والقنفذة

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2019-07-11

غبار يضرب الليث والقنفذة

متابعات الخليج 365 - واس

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة بالإدارة العامة للتحاليل والتوقعات اليوم, من نشاط في الرياح السطحية مع شبه انعدام في الرؤية على محافظتي الليث والقنفذة, وتستمر حتى الثامنة مساءً.

وفي وقت سابق، نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية وعوالق ترابية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمه، وخباش، وشرورة، تستمر الحالة حتى الساعة الـ 7 مساءً.





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