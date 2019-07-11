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زوارق إيرانية تتحرش بناقلة بريطانية
متابعات الخليج 365 - متابعة
قال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) إن خمسة زوارق يُعتقد بأنها تابعة للحرس الثوري الإيراني اقتربت من ناقلة نفط بريطانية في الخليج يوم أمس الأربعاء وطلبت منها التوقف في المياه الإيرانية بالقريب من موقعها، لكنها انسحبت بعد تحذير فرقاطة بريطانية.
واكد مسؤولون أمريكيون تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم أن واقعة الأربعاء حدثت بينما كانت الناقلة (بريتيش هيريتدج) عند المدخل الشمالي لمضيق هرمز.
وصرح أحد المسؤولين ”(الفرقاطة) مونتروز التابعة للبحرية الملكية، والتي كانت هناك أيضًا، وجهت مدافعها صوب الزوارق وحذرتها عبر اللاسلكي لتتفرق عند هذه النقطة“.
وأضاف مسؤول آخر ”لقد كان تحرشًا ومحاولة لعرقلة مرور الناقلة“.
وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني قال أمس الأربعاء إن بريطانيا ستواجه ”العواقب“ بشأن احتجاز الناقلة الإيرانية.
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