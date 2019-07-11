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تفاصيل اجتماع تطوير عسير
متابعات الخليج 365- فهد القحطاني- أبها
عقد مجلس هيئة تطوير منطقة عسير الثلاثاء الماضي، اجتماعه الثالث للعام الحالي برئاسة الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير المنطقة رئيس مجلس الهيئة؛ بحضور أعضاء المجلس.
وتضمن الاجتماع عدداً من المحاور أبرزها متابعة ما تم حيال قرارات اجتماع مجلس الهيئة الثاني، ومنها سير العمل في المرحلة التأسيسية للهيئة، وأعمال الهيئة في مشروع إعداد الرؤية؛ والتوجه الاستراتيجي؛ ومبادرات التطوير و البناء المؤسسي، بالإضافة إلى استعراض أعمال مكتب إدارة المشروعات لإدارة العمليات التطويرية ومبادرات التنمية، إلى جانب تكامل وتضافر الجهود مع الجهات المعنية بمنطقة عسير.
كما تناول الاجتماع توجيهات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حول استراتيجية المنطقة التنموية؛ بالإضافة إلى أبرز الاجتماعات والنتائج التي خرجت بها مرحلة المواءمة مع برامج تحقيق الرؤية.
وفي نهاية الاجتماع، قدم رئيس مجلس هيئة تطوير عسير شكره وتقديره لجهود الهيئة وأعضائها، متمنيًا لهم المزيد من التوفيق والنجاح لكل ما من شأنه الارتقاء بمنطقة عسير في كافة المجالات.
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