علاقة حساب المواطن بـ ارتفاع البنزين

2019-07-11

متابعات الخليج 365 - الرياض

ربط مستفيدون من حساب متابعات الخليج 365 الزيادة التي تم إيداعها مع دعم الدفعة العشرين من البرنامج والتي صُرفت يوم أمس الأربعاء، وبين احتمالية ارتفاع أسعار البنزين خلال الفترة المقبلة.

ومع صرف الدفعة 20 من دعم حساب متابعات الخليج 365 أكد عدد من مستفيدي البرنامج أنه كان هناك زيادة في مبلغ الدعم الشهري.

وبحسب ما قال مستفيدون، تفاوتت الزيادة في مبلغ حساب متابعات الخليج 365؛ حيث ذكر البعض أنها تخطت الـ50 ريالًا وبعضهم زاد الدعم له بمقدار 20 ريالًا، ولكن لم يصدر أي توضيح رسمي من البرنامج بشأن أسباب الزيادة في مبلغ دعم حساب متابعات الخليج 365 أو علاقتها بحدوث ارتفاع البنزين خلال الفترة المقبلة.

ولكن ربط البعض بين زيادة دعم حساب متابعات الخليج 365 وبين مراجعة أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة وحدوث ارتفاع البنزين لأن البرنامج ضمن أهدافه مساعدة ذوي الدخول المنخفضة على تجنب آثار عملية الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة أسعار الكهرباء والوقود.

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ويهدف حساب متابعات الخليج 365 إلى تعويض المستفيدين من خلال الدعم المقدم والذي يمثل فرق التكلفة ما بين السعر السابق والحالي حيث تشمل قيمة الدعم الزيادة في تغيير أسعار الوقود والكهرباء بعد تصحيحها، بالإضافة إلى تأثير تطبيق القيمة المضافة على الأغذية والمشروبات والأثر غير المباشر من الإصلاحات الاقتصادية.

جدير بالذكر أن النظام المتبع، أن تم يتم صرف الدعم في اليوم العاشر من الشهر الميلادي، ويتم تقديم الموعد يومًا واحدًا، أو تأخيره يومًا واحدًا إذا ما تصادف مع إجازة رسمية.

ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في برنامج حساب متابعات الخليج 365 أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يوماً خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.