جامعة أم القرى تعلن شروط القبول في برامج الدراسات العليا.. هنا موعد التقديم والتفاصيل كاملة

أعلنت جامعة أم القرى عن قبول دفعة جديدة في برامج الدراسات العليا، وذلك بدءًا من أمس الأربعاء الموافق 10 يوليو الجاري، مؤكدة بأنها قد فتحت الباب أمام كل الراغبين في التقدم للإلتحاق ببرامج الدراسات العليا غير المدفوعة والتي تقدمها جامعة أم القرى للعام الجامعي الجديد 1440 – 1441 هجريًا، وذلك على أن يكون التقديم لهذه البرامج داخل جامعة أم القرى بشكل إلكتروني بالكامل عبر موقع جامعة أم القرى.

وأوضحت جامعة أم القرى في بيان رسمي لها، بأنه من الضروري بالنسبة للطلاب الراغبين في التقدم لدراسة إحدى برامج الدراسات العليا أن يتم مراجعة كل الشروط الخاصة بالقبول في جامعة أم القرى قبل التقديم.

جامعة أم القرى تعلن شروط التقديم في برامج الدراسات العليا

كشفت جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية عن تفاصيل وشروط التقديم في برامج الدراسات العليا للعام الجامعي 1440-1441 هجريًا، مؤكدة بأن هذه الشروط قد جاءت على النحو التالي:

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يجب أن يكون المتقدم للدراسة في جامعة أم القرى من الحاصلين على الجنسية السعودية الأصلية من أب وأم سعوديين.

أن يكون حاص على مؤهل جامعي من قبل إحدى الجامعات السعودية المعترف بها من قبل الحكومة في المملكة العرببة السعودية وبتقدير لا يقل عن جيد جدًا، وذلك كحد أدنى للقبول في جامعة أم القرى

أن يكون المتقدم حسن السلوك والسمعة

أن ينجح المتقدم في إجتياز كل الكشوفات الطبية التي يتم توقيعها قبل الإلتحاق بجامعة أم القرى

يجب أن يكون هناك موافقة رسمية من جهة العمل على تسجيل الطالب في برامج الماجستير داخل جامعة أم القرى.

يجب أن يقدم الطالب، خطاب التفرغ التام فى حالة التقديم على دراسة الدكتوراه

برامج الدراسات العليا المتاحة في جامعة أم القرى بالسعودية

وهنا يأتي السؤال عن البرامج الخاصة بالدراسات العليا المتاحة في جامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية، والتي تعد واحدة من أقدم الجامعات في المملكة، ولذلك فهي تملك عدد كبير من برامج الدراسات العليا، وجاءت على النحو التالي:

برامج كلية التربية

كلية الدعوة وأصول الدين

كلية الهندسة والعمارة الإسلامية

كلية التصاميم وإدارة الأعمال

كلية الشريعة والدراسات الإسلامية

كلية اللغة العربية وآدابها

موعد التقديم في برامج الدراسات العليا في جامعة أم القرى للعام الحامعي 1440-1441

كانت جامعة أم القرى قد أعلنت بأن باب التقديم في برامج الدراسات العليا سوف يتم فتحه بصورة رسمية يوم الأحد المقبل والموافق 14 يوليو الجاري، ويستمر حتى الخميس القادم والموافق 18 يوليو الجاري، وذلك بشكل إلكتروني عبر موقع جامعة أم القرى على شبكة الإنترنت.

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