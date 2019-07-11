هنا طريقة التسجيل في الدفعة 21 من حساب المواطن.. وتعرف على شروط الأهلية الجديدة

بدأ عدد من المستفيدين من حساب المواطن في التساؤل حول طريقة التسجيل في الدفعة 21 والتي يأتي موعدها خلال شهر أغسطس المقبل، وذلك عقب بدء عمليات صرف الدفعة رقم 20 من حساب المواطن على مدار الساعات الماضية، والتي شهدت كذلك زيادة في الدعم المالي الذي يحصل عليه المستفيدين من حساب المواطن بحسب ما كشفت عنه بعض التقارير الإعلامية منذ مساء يوم الأمس.

موعد صرف الدفعة 21 من حساب المواطن

كما هو معروف فبرنامج حساب المواطن هو برنامج حكومي يسعى إلى تقديم الدعم المادي إلى الآسر محدودة الدخل في المملكة العربية السعودية بهدف تحسين أحوالهم الإقتصادية والاجتماعية، وذلك عن طريق تقديم دعم مالي شهري، بحسب عدة شروط وقواعد تأتي تحت مسمى “شروط الأهلية في برناج حساب المواطن“.

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وقالت بعض المصادر الرسمية في السعودية، بأن الساعات المقبلة سوف تشهد بدء تسجيل الدفعة 21 من حساب المواطن، ويجب على المستفيدين من برنامج حساب المواطن، الدخول إلى الموقع الرسمي “موقع حساب المواطن” من أجل الإطلاع على شروط الأهلية الجديدة الخاصة بالدفعة رقم 21 من حساب المواطن، والتي يبدأ صرفها في شهر أغسطس الجاري، وبالتحديد يوم 10 أغسطس.

خطوات التسجيل في الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن

وكانت خطوات التسجيل في الدفعة 21 من حساب المواطن قد جاءت على النحو التالي:

أدخل إلى موقع برنامج حساب المواطن

أختار تسجيل جديد وبعدها ادخل كافة البيانات المطلوبة عقب الإطلاع على شروط الأهلية

بعد إدخال البيانات على الموقع يجب إختيار حفظ هذه البيانات حتى تصل لك رسالة نصية على رقم جوال تتضمن رمز التحقق، عندئذ قم بالتوجه الى ايقونة “تغيير كلمة المرور”

وعندها يجب على المواطن إدخال الرقم السري الذى وصل إليه على جوالك، ثم إدخال كلمة مرور جديدة

شروط الأهلية في الدفعة 21 من حساب المواطن

وعن شروط الأهلية في الدفعة 21 من برنامج حساب المواطن فقد أعلنت الحكومة السعودية، بأن برنامج حساب المواطن يجب أن يكون المستفيدين منه يحملون الجنسية السعودية، وأن يكونوا من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية إقامة دائمة، وكذلك يجب أن المستفيد من حساب المواطن غير مقيم داخل أيًا من دور الإيواء أو السجون السعودية.